Решение Хабиба покинуть спорт удивило его тренера

По мнению Мендеса, есть вероятность того, что российский боец вернется в октагон. При этом тренер не планирует обсуждать этот вариант с самим Нурмагомедовым.

«Это был очень эмоциональный момент. Время покажет — передумает Хабиб или нет», — добавил Мендес.

Хабиб объявил о завершении своей карьеры после победы над американцем Джастином Гэтжи.