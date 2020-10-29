Решение Хабиба покинуть спорт удивило его тренера
Американский тренер Хавьер Мендес признался, что для него стало неожиданным решение его подопечного Хабиба Нурмагомедова уйти с профессионального ринга. Об этом сообщил сайт «Мир 24» со ссылкой на иностранные СМИ.
По мнению Мендеса, есть вероятность того, что российский боец вернется в октагон. При этом тренер не планирует обсуждать этот вариант с самим Нурмагомедовым.
«Это был очень эмоциональный момент. Время покажет — передумает Хабиб или нет», — добавил Мендес.
Хабиб объявил о завершении своей карьеры после победы над американцем Джастином Гэтжи.