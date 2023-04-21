21 апреля 2023, 18:31
Решающая игра между «Химиком» и «Соколом» началась. Прямая трансляция
Подмосковный «Химик» сыграет в решающем матче финала плей-офф с «Соколом» из Красноярска
Четвертый матч финальной серии плей-офф ВХЛ между подмосковным «Химиком» и красноярским гостем «Соколом» начался. Игра проходит в Воскресенске. Этом матч может стать для команды из Подмосковья решающим и принести «Химику» Кубок Петрова. Остался один шаг до победы. «360» ведет прямую трансляцию. Также наблюдать за ходом игры можно и в соцсетях телеканала «360».
Предыдущие три матча закончились разгромом «Сокола». «Химик» одержал уверенные победы 0:3, 1:4, 3:2. Счет ведется до четырех побед. Это означает, что сегодняшняя игра может стать победной для воскресенских спортсменов.
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