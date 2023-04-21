Решающая игра между «Химиком» и «Соколом» началась. Прямая трансляция

Четвертый матч финальной серии плей-офф ВХЛ между подмосковным «Химиком» и красноярским гостем «Соколом» начался. Игра проходит в Воскресенске. Этом матч может стать для команды из Подмосковья решающим и принести «Химику» Кубок Петрова. Остался один шаг до победы. «360» ведет прямую трансляцию. Также наблюдать за ходом игры можно и в соцсетях телеканала «360».