Рэпер Баста рассказал о главной проблеме российского футбола

Российский исполнитель Василий Вакуленко, выступающий под псевдонимом Баста, дал интервью Тине Канделаки, которое было опубликовано на видеохостинге YouTube. Рэпер порассуждал на тему российского футбола, а также рассказал, в чем заключается главная проблема наших футболистов. Об этом написала «Газета.ru».

«Самое главное — отказаться от лимита, сто процентов. Нужна конкуренция такая, чтобы наши русские ребята просто визжали, сходили с ума, топали ножками, злились и боролись за возможность играть в клубах высшей лиги и вообще в футбол. Мне кажется, что конкуренция важна. Если бы убрали для таких простых клубов сложные, вот эти усложненные вводные для того, чтобы подниматься вверх, было бы очень интересно, на мой взгляд», — сообщил рэпер.

В Российской премьер-лиге действует особый лимит на легионеров. Сейчас он составляет «8+17», то есть в заявке команды на сезон может быть не больше восьми иностранцев. Все они могут появляться на поле одновременно.

Ранее глава Российского футбольного союза Александр Дюков заявил, что организация предложила клубам отказаться от лимита на иностранных игроков. Однако 12 из 16 клубов выступили против такого решения.