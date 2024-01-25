Спорт 25 января 2024, 13:11 Рэпер Баста переведет футбольный СКА в Медиалигу Баста объявил о переходе ростовского СКА из Второй лиги в Медиалигу Maksim Konstantinov/Global Look Press

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Ростовский футбольный клуб СКА перейдет из профессионального спорта в Медиалигу. Об этом заявил владелец клуба, музыкант Василий Вакуленко (Баста) в своем Telegram-канале.

По его словам, клуб не может больше оставаться во Второй лиге. Он напомнил, что СКА приходится брать в аренду стадион, так как старого больше нет, а возведенная на этом месте новая площадка не принадлежит команде. Баста также отметил, что сильным ударом для СКА стала эпидемия COVID-19.

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«В связи с футбольной реформой задача остаться во втором дивизионе стала и для нашего СКА неподъемной», — подчеркнул Баста.

Музыкант добавил, что решение о переходе было непростым, но оно позволит команде продолжать играть.

«Потому что главное для нас — чтобы клуб был на виду, чтобы за него болели, чтобы продолжалась его история», — заключил владелец ФК.

Ранее бразильский футболист Роналдо Сезар Соарес дос Сантос перешел из болгарского «Левски» в «Ростов». Нападающий заключит с футбольным клубом контракт на 4,5 года.