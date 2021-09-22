Рене Фазель попадет в Зал славы IIHF

24 сентября президента Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазеля введут в Зал славы организации. Об этом рассказал «Петербургский дневник» со ссылкой на пресс-службу IIHF.

Мероприятие пройдет в ходе конгресса IIHF в Санкт-Петербурге. Мужчину представят в категории «Создатели». На церемонии выступит член Зала славы IIHF и Зала хоккейной славы, главный тренер молодежной сборной России Игорь Ларионов.

Фазель занял пост руководителя IIHF в 1994-м году. Его карьера завершится 25 сентября. В этот же день состоятся выборы нового президента организации.