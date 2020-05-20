Рене Фазель останется во главе федерации хоккея еще на год

Выборы должны были пройти на конгрессе организации в сентябре 2020 года. 19 мая президент IIHF Рене Фазель заявил, что мероприятие состоится в 2021 году. Ранее 70-летний швейцарец говорил, что не будет переизбираться на новый срок. Фазель бессменно руководит Международной федерации хоккея с 1994 года.

По словам Куммолы, решение о переносе выборов нового президента IIHF примут на онлайн-конгрессе, который пройдет 10 июня.

IIHF объединяет национальные хоккейные организации из более чем 80 стран мира. Во время руководства IIHF Рене Фазелем в России впервые провели чемпионат мира по хоккею. Всего турнир проводился в стране трижды — в 2000, 2007, 2016 годах.

Имена претендентов на пост нового главы IIHF пока не объявляли. Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк ранее говорил, что не будет претендовать на этот пост.

Ранее Международная федерация хоккея представила символическую сборную России всех времен. В нее вошли российские и советские игроки — участники чемпионатов мира.