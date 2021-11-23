Ремонт спортивного объекта проведут в Выборге

Лыжную трассу в Выборге, возраст которой составляет 50 лет, планируют модернизировать. Об этом сообщил губернатор Ленобласти Александр Дрозденко в ходе встречи с депутатами регионального Заксобрания. Об этом сообщил «Петербургский дневник» со ссылкой на телеканал ЛенТВ24.

Провести ремонт трассы сейчас не представляется возможным из-за проблем с документацией. Сейчас не понятно, принадлежит трасса Гослесфонду или же муниципалитету. При этом бюджет на нее выделяется из средств активистов.

На данный момент администрация планирует решить вопрос с принадлежностью трассы, а также провести реконструкцию в ближайшее время.