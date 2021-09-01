Рекордсмен «Формулы-1» Кими Райкконен завершит карьеру после 19 сезонов

Кими Райкконен объявил о завершении карьеры после 19 сезонов в «Формуле-1». Финский спортсмен стал рекордсменом по количеству проведенных гонок.

«Это все. Это будет мой последний сезон в „Формуле-1“. Это решение, которое я принял прошлой зимой. Решение было непростым, но после этого сезона настанет время для чего-то нового», — написал гонщик в Instagram.

Он добавил, что сезон еще не закончился. Несмотря на это, Райкконен уже поблагодарил свою семью, команду и болельщиков, которые все эти годы его поддерживали.

«„Формула-1“ для меня подошла к концу, но в жизни есть еще много всего, что я хочу испытать и получить удовольствие. Увидимся после всего этого!» — заключил спортсмен.

Кими Райкконену 41 год. Он родился 17 октября 1979 года в Финляндии. За годы своей спортивной карьеры успел выступить за команду Ferrari и «Заубер» которую переименовали в «Альфа-Ромео» перед началом сезона-2019. Райкконен один раз становился чемпионом мира «Формулы-1», дважды был вице-чемпионом мира и трижды бронзовым призером. Он провел в «Формуле-1» 19 сезонов и стал рекордсменом по числу гонок.