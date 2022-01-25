Реконструкцию лыжной базы на стадионе «Красное знамя» проведут в Новосибирске

Лыжную базу на стадионе «Красное знамя» в Новосибирске планируют реконструировать. Ранее сооружение пользовалось большой популярностью у горожан. Об этом сообщил «Царьград».

Трассу возвели более 40 лет назад, в 1978 году. Она располагается в Заельцовском районе. Несмотря на подготовленный план реконструкции, средств на реализацию проекта в городском бюджете на данный момент нет.

Вице-мэр Анна Терешкова заявила, что рассчитывает на государственно-частное партнерство. При этом власти не планируют менять функционал базы.