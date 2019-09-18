Реконструкция центрального стадиона в Одинцове скоро завершится. Там появится газон с подогревом и увеличится число мест

В Одинцове на финишную прямую вышла реконструкция центрального стадиона. Работы стартовали около года назад. На объекте заканчивается обновление трибуны. Количество мест увеличится до двух с половиной тысяч.

Также на поле появится искусственный газон с подогревом. На стадионе установят электронное табло и новое освещение, а внутри арены организуют просторные раздевалки. Ход строительных работ сегодня проверил глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов.

Источник фото: телеканал «360»

«Пока опасений никаких нет, все идет в графике. Визуально также проверили сегодня качество работ, качество бетона и того, как укладывают наше поле. Все достойно, все по стандарту», — отметил Андрей Иванов.

Источник фото: телеканал «360»

Администрация также благоустроит площадки вокруг стадиона. На обновленном спортивном объекте смогут тренироваться футболисты, хоккеисты, легкоатлеты и фигуристы — как профессионалы, так и любители. Все работы планируют закончить в конце ноября.