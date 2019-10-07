Реконструкция стадионов и строительство ФОКов. Еще 14 спортивных центров появятся в Подмосковье до конца года
«В рамках госпрограммы на этапе проектирования у нас находится 13 спортивных объектов. Это реконструкция стадионов «Металлург» в Ступине, «Русич» в Ликино-Дулеве, «Весна» в Подольске, СК «Мещера» в Егорьевске, «Спартак» в Можайске, а также физкультурно-оздоровительные комплексы в Кашире и Солнечногорске. До конца года завершаем строительство 14 объектов», — сказал Руслан Тагиев.
Скейтеры из Подмосковья опробуют 28 площадок. А к концу года их станет еще большеПодробнее
Новые спортивные центры появятся в Ногинске, Шатуре, Балашихе, Серебряных Прудах, Чехове, Ивантеевке.
Глава стройкомплекса отметил, что в Подмосковье реализуется масштабная программа реконструкции городских стадионов. Подмосковные города получают современные комфортные места для занятий спортом в уже сложившейся застройке.
«Эти объекты отвечают всем требованиям и современным стандартам благоустройства», — добавил Руслан Тагиев.
В ближайшее время планируется ввод в эксплуатацию стадиона в микрорайоне Южный Красногорска, ФОКа с плавательным бассейном в микрорайоне Заря Балашихи, ФОКа с крытым катком в Ногинске, а также завершение реконструкции стадиона «Спортклуб «Кашира» имени Н. П. Елисеева в Кашире.