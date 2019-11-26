Рекомендации WADA по России не затронут Евро-2020

Сборную России по футболу не смогут отстранить от участия в чемпионате Европы 2020 года, так как соревнования не попадают в указанную WADA категорию. Таким образом российские спортсмены смогут сыграть на турнире, а Санкт-Петербург — принять матчи.

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«Чемпионат Европы не является мультиспортивным событием или мировым первенством, это региональный/континентальный турнир по одному виду спорта. Поэтому рекомендации комитета по соответствию на него не распространяются», — приводит РИА «Новости» письмо представителя WADA.

Также в организации отметили, что UEFA не подчиняется непосредственно Всемирному антидопинговому кодексу.

«UEFA — член Международной федерации футбола (FIFA), которая является подписантом кодекса. (Несмотря на то, что UEFA сам не подписал кодекс, он обязан выполнять его условия, а отслеживание их выполнения входит в сферу ответственности FIFA)», — пояснили в WADA.

В 2020 году Санкт-Петербург должен принять четыре матча в рамках Евро-2020: три встречи футболистов в групповом этапе и одну игру четвертьфинала. Кроме того, в Петербурге должен пройти финал футбольной Лиги чемпионов 2021 года.

В понедельник, 25 ноября, комитет WADA по соответствию рекомендовал запретить России участвовать в международных соревнованиях в течение четырех лет.

Также было предложено отстранить Россию от проведения подобных турниров и разрешить участие «чистых» российских спортсменов в состязаниях только под нейтральным флагом.

Исполком должен вынести свое решение по рекомендациям WADA во время заседания 9 декабря.