Рейнгольд предрек «Локомотиву» победу над «Атлетико»

Матч между «Локомотивом» и мадридским «Атлетико» в рамках группового этапа Лиги чемпионов закончится победой россиян со счетом 1:0. Такой прогноз в беседе с «360» сделал экс-форвард «Спартака» и футбольный эксперт Валерий Рейнгольд.

При этом он отметил, что сожалеть, если его прогноз не сбудется, он не станет.

«„Атлетико“ — это не какая-то легкая командочка. Это одна из сильнейших команд Европы. Поэтому очень тяжело будет „Локомотиву“», — заявил он.

При этом эксперт пояснил, что в данный момент московская команда выглядит вполне прилично и достойно для встречи с сильным соперником. Валерий Рейнгольд отметил, что все это заслуга главного тренера команды Юрия Семина.

«Он выстроил очень приличную команду и хорошо подготовленную. Другое дело, получатся ли его замыслы на поле — мы сегодня увидим», — подытожил он и пояснил, что сегодня все увидят очень высокий уровень футбола.

Матч между «Локомотивом» и «Атлетико» пройдет на московском стадионе «РЖД Арена» во вторник, 1 октября. Начало встречи в 22:00.