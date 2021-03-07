«Рейнджерс» впервые после банкротства стал чемпионом Шотландии

Футбольный клуб «Рейнджерс» из Глазго досрочно завоевал титул чемпионов Шотландии по футболу. До окончания сезона осталось шесть туров.

Команда Стивена Джеррарда достаточно оторвалась от ближайшего преследователя — «Селтика». Это произошло после того, как догоняющая команда потеряла очки в матче с «Данди Юнайтед». Встреча завершилась со счетом 0:0.

«Рейнджерс» набрал 88 очков, разрыв с «Селтиком» составил 20 очков за шесть матчей до конца чемпионата. Поэтому «светло-синие» завоевали чемпионский титул за тур до старта финального этапа сезона.

«Рейнджерс» выиграл чемпионат Шотландии по футболу в 55-й раз. Клуб завоевал звание чемпиона страны впервые с 2011 года. С тех пор команда пережила банкротство, отправку в низшие лиги шотландского футбола и возвращение в элиту.

«Рейнджерс» прервал чемпионскую серию «Селтика», побеждавшего девять раз подряд.

Титул, завоеванный с «Рейнджерс», стал первым в тренерской карьере Джеррарда. Он посвятил всю профессиональную карьеру «Ливерпулю», но ни разу не выигрывал чемпионат Англии.