Рэйчел Остович ушла из UFC

По данным NEWS.ru, последнее поражение Остович потерпела 28 ноября. Она проиграла в бою с Джине Мазани из-за технического нокаута в третьем раунде.

Чем собирается заниматься спортсменка после увольнения из UFC, пока неизвестно.

Ранее стало известно, что Диего Марадона каждый месяц тратил около 10 миллионов аргентинских песо (более 100 тысяч евро). Все эти деньги футболист направлял своим близким, коллегам и знакомым,