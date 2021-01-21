Регионам выделят два миллиарда рублей на спортивные объекты
Регионы получат два миллиарда рублей от правительства на развитие спортивной инфраструктуры. Об этом сообщила «Парламентская газета».
По плану, на эти деньги будут построены около 100 физкультурно-оздоровительных комплексов со спортивными площадками, футбольными полями и ледовыми аренами.
«Все они будут оснащены современными гимнастическими снарядами, спортивным инвентарем, силовыми тренажерами и обязательно приспособлены для занятий людей, которые имеют ограничения по здоровью», — рассказал премьер-министр Михаил Мишустин.
Он напомнил, что президент Владимир Путин поставил цель к 2030 году увеличить количество людей, занимающихся спортом на 70%.