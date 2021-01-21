Регионам выделят два миллиарда рублей на спортивные объекты

По плану, на эти деньги будут построены около 100 физкультурно-оздоровительных комплексов со спортивными площадками, футбольными полями и ледовыми аренами.

«Все они будут оснащены современными гимнастическими снарядами, спортивным инвентарем, силовыми тренажерами и обязательно приспособлены для занятий людей, которые имеют ограничения по здоровью», — рассказал премьер-министр Михаил Мишустин.

Он напомнил, что президент Владимир Путин поставил цель к 2030 году увеличить количество людей, занимающихся спортом на 70%.