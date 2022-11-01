Региональный турнир по вольной борьбе состоялся в ЯНАО | 360°

Спорт 01 ноября 2022, 18:28 Региональный турнир по вольной борьбе состоялся в ЯНАО

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Региональные соревнования ЯНАО по вольной борьбе состоялся в спортивной школе «Арктика» в Надыме. В мероприятии приняли участие юноши возрастом до 16 лет. Об этом сообщил «Север-Пресс».

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Соревнование провели в честь заслуженного тренера России Василия Тулупова. Всего в нем приняли участие 86 спортсменов в 12 весовых категориях. На мероприятие приехали юноши из Салехарда, Нового Уренгоя и Надымского района.