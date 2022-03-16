Смородская раскритиковала идею с реформированием РПЛ
Бывший президент московского «Локомотива» Ольга Смородская обсудила с порталом Sport24 предложение Валерия Газзаева создать закрытую лигу из 40 команд с более жестким лимитом на легионеров.
«Я категорически против всего того, что предложил Газзаев. Пусть они все уже угомонятся в конце концов с такими бредовыми идеями!» — цитирует Смородскую «Газета.ru».
По ее мнению, создание закрытой футбольной лиги приведет к плохим последствиям. Она предупредила, что от этого отечественный футбол станет только хуже. Смородская назвала футбол открытым действием, в котором игроки создают искусство.
«В футболе должно быть больше свободы!» — подчеркнула экс-президент «Локо».