Смородская раскритиковала идею с реформированием РПЛ

Бывший президент московского «Локомотива» Ольга Смородская обсудила с порталом Sport24 предложение Валерия Газзаева создать закрытую лигу из 40 команд с более жестким лимитом на легионеров.

«Я категорически против всего того, что предложил Газзаев. Пусть они все уже угомонятся в конце концов с такими бредовыми идеями!» — цитирует Смородскую «Газета.ru».

По ее мнению, создание закрытой футбольной лиги приведет к плохим последствиям. Она предупредила, что от этого отечественный футбол станет только хуже. Смородская назвала футбол открытым действием, в котором игроки создают искусство.

«В футболе должно быть больше свободы!» — подчеркнула экс-президент «Локо».