Рефери Калинкин прокомментировал победу Бивола над Альваресом

Российский боец Дмитрий Бивол одержал победу над мексиканцем Саулем Альваресом. Российский рефери Александр Калинкин в разговоре с NEWS.ru рассказал, что судьи выставили адекватные оценки по раундам.

«В связи с тем, что в России не было официальной трансляции на телевидении, мне пришлось смотреть поединок по интернету, а там качество картинки не всегда позволяло полностью и правильно оценить бой. Если обобщить картину, я считаю, что судьи выставили адекватные оценки, которые соответствуют тому, что происходило на ринге. Счет 115:113 отображает расклад сил в бое», — сказал Калинкин.

Для Бивола эта победа стала 20-й в 20 поединках. Для Альвареса это поражение стало вторым в карьере при 57 победах. Еще две встречи мексиканец свел вничью.