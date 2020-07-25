Рефери боя Емельяненко с Исмаиловым объяснил, почему остановил поединок

Рефери Виктор Корнеев остановил бой между Александром Емельяненко и Магомедом Исмаиловым незадолго до конца поединка. Он принял такое решение, чтобы сохранить здоровье Емельяненко — спортсмен получил серьезное рассечение, которое в третьем раунде стало глубже. Его бровь «повисла над глазом».

«И, когда начались добивания со стороны Магомеда Исмаилова, это рассечение увеличилось и кровотечение усилилось в разы. Оно прошло над бровью, стало глубже. Думаю, что на фотографиях вы увидите степень тяжести травмы. До конца боя оставалось полторы минуты», — приводит Sports.ru слова Корнеева.

Рефери добавил, что такие серьезные травмы случаются редко. По его словам, бровь Емельяненко «повисла, буквально упала на глаз». Кровь текла очень сильно, и спортсмен уже почти ничего не видел.

Бой между Емельяненко и Исмаиловым состоялся 24 июля в Сочи в рамках турнира промоушена Absolute Championship Akhmat (ACA). Емельяненко оказался на 22,5 килограмма тяжелее своего визави, однако преимущество в весе ему не помогло.

Исмаилов сломал нос своему сопернику и победил техническим нокаутом в третьем раунде.