«Ребята, мы и так уже все проиграли!»: Губерниев призвал российских биатлонистов расслабиться

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев обратился к российским биатлонистам в своем Telegram-канале. Он попросил их расслабиться и выступать свободнее, написало РИА ФАН.

«Команда, ребята, мы и так уже все проиграли! У нас впереди две эстафеты. Просто будьте свободными. Ну проиграете и проиграете, а вдруг получится зацепиться», — выразил надежду ведущий.

Губерниев подчеркнул, что продолжает верить в российскую сборную. Он вспомнил слова актера и режиссера Олега Табакова, который говорил, что «у артиста после успеха бывает неудача».

В четверг, 18 февраля, в Словении на чемпионате мира состоялся супермикст, на котором наша команда в составе Евгении Павловой и Эдуарда Латыпова заняла одиннадцатое место. В гонке победили французы Жюлия Симон и Антонин Гигонна. Второе место заняли норвежцы Тириль Экхофф и Йоханнес Бе, а третье — шведы Себастьян Самуэльссон и Ханна Эберг.