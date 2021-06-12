Реанимированный на поле футболист сборной Дании покинул стадион в сознании

Врачам удалось реанимировать футболиста Кристиана Эриксена на поле. Когда его увозили со стадиона, он был в сознании. Это попало в объектив камеры. Официальной информации о состоянии лидера сборной Дании нет.

На кадрах можно увидеть, что Эриксена увозили с поля на каталке. В этот момент у футболиста были открыты глаза, а на лице была кислородная маска.

Датчанину стало плохо во время игры против соперников из Финляндии на Евро-2020. В конце первого тайма Эриксен потерял сознание. К футболисту сразу же подбежали медики, а другие игроки встали вокруг него, чтобы скрыть от камер и болельщиков. Врачи делали спортсмену непрямой массаж сердца.

В итоге матч решили прервать. Сначала поле покинула финская команда, а затем удалились и датчане. После реанимационных мероприятий Эриксена отправили на скорой в больницу.

Кристиану Эриксену 29 лет. Сейчас он играет в итальянском «Интере», а раньше выступал за молодежный «Оденс», «Аякс» и «Тоттенхэм Хотспур».