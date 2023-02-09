Спорт 09 февраля 2023, 15:36 «Реал» задумался о покупке защитника Роберта Ренана за 40 миллионов евро

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Испанский клуб «Реал» собирается сделать предложение ФК «Зенит» о покупке защитника Роберта Ренана. Об этом сообщило РИА ФАН со ссылкой на бразильское издание Jovem Pan Esportes.

Спортсмена хотят купить за 40 миллионов евро. В петербургском клубе он появился только год назад, прошлой зимой. Однако он еще ни разу не вышел на поле в рамках официальных матчей «Зенита».

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Представители ФК «Реал» заметили игру 19-летнего футболиста в составе молодежной сборной Бразилии на Кубке Америки. В ней он выступает в данный момент.

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