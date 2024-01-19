19 января 2024, 07:10
«Реал» вылетел из Кубка Испании
«Атлетико» победил «Реал» и вышел в четвертьфинал Кубка Испании
Футболисты «Атлетико» обыграли «Реал» в матче 1/8 финала Кубка Испании. Встреча завершилась со счетом 4:2 по итогам дополнительного времени.
В составе «сливочных» забил Хоселу, а также мяч в свои ворота отправил вратарь «Атлетико» Ян Облак. У «Атлетико» голы на свой счет записали Самуэль Лино, Альваро Мората, Антуан Гризманн и Родриго Рикельме.
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Соперник команды Диего Симеоне на четвертьфинальной стадии турнира станет известен в пятницу, 19 января, в ходе жеребьевки. «Реал» являлся действующим победителем Кубка Испании.
Ранее в январе «Реал» оказался сильнее «Атлетико» на стадии полуфинала Суперкубка Испании. Клуб Карло Анчелотти вышел в финал турнира, где переиграл каталонскую «Барселону» и завоевал очередной трофей.
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