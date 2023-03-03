03 марта 2023, 07:15
«Реал» впервые в текущем сезоне проиграл на своем поле
«Барселона» победила «Реал» в первом полуфинальном матче Кубка Испании
«Барселона» одержала победу над мадридским «Реалом» в первом полуфинальном матче Кубка Испании.
Встреча прошла на арене «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде, завершившись со счетом 1:0 в пользу каталонского клуба. Единственный забитый мяч на себя записал защитник «сливочных» Эдер Милитао, пославший его в свои ворота на 26-й минуте игры.
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Ответная полуфинальная встреча пройдет 5 апреля на стадионе «Камп Ноу» в Барселоне».
Мадридский клуб впервые в сезоне-2022/23 проиграл в родных стенах.
Полузащитник каталонцев Серхио Бускетс вышел на первое место в истории сыгранных игр в класико. Матч в четверг стал для него 46-м против «Реала», по этому показателю он обошел бывший капитана «Реала» Серхио Рамоса и экс-нападающего «Барселоны» Лионеля Месси. В их активе — по 45 матчей.
Футбол
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