Спорт 03 марта 2023, 07:15 «Реал» впервые в текущем сезоне проиграл на своем поле «Барселона» победила «Реал» в первом полуфинальном матче Кубка Испании РИА «Новости»

Читать 360tv в

«Барселона» одержала победу над мадридским «Реалом» в первом полуфинальном матче Кубка Испании.

Встреча прошла на арене «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде, завершившись со счетом 1:0 в пользу каталонского клуба. Единственный забитый мяч на себя записал защитник «сливочных» Эдер Милитао, пославший его в свои ворота на 26-й минуте игры.

Реклама

Ответная полуфинальная встреча пройдет 5 апреля на стадионе «Камп Ноу» в Барселоне».

Мадридский клуб впервые в сезоне-2022/23 проиграл в родных стенах.

Полузащитник каталонцев Серхио Бускетс вышел на первое место в истории сыгранных игр в класико. Матч в четверг стал для него 46-м против «Реала», по этому показателю он обошел бывший капитана «Реала» Серхио Рамоса и экс-нападающего «Барселоны» Лионеля Месси. В их активе — по 45 матчей.