«Реал» сыграет против «Ливерпуля» в финале Лиги чемпионов

Мадридский «Реал» обыграл в ответном полуфинале «Манчестер Сити» и встретится в финале Лиги чемпионов 2022 года с «Ливерпулем». Матч состоится в Париже 28 мая.

Мадридский футбольный клуб обыграл «Манчестер Сити» со счетом 3:1 в домашнем матче в ночь на четверг на стадионе «Сантьяго Бернабеу». У англичан единственный гол забил Рияд Марез на 73 минуте, у испанцев дважды отличился Родриго и один гол в ворота противника послал Карим Бензема.

«Реал» выходил в финал Лиги чемпионов 17 раз в истории, последний раз клуб был победителем турнира в 2018 году. Бензема забил 10 гол в плей-офф текущего сезона и 322 за «Реал», он на третьем месте в списке лучших бомбардиров после Роналдо и Рауля.

Мадридский клуб возглавляет Карло Анчелотти, он в пятый раз вышел в финал Лиги в качестве главного тренера, и это рекорд. Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп вышел в финал Лиги в четвертый раз.

«Ливерпуль» стал первым финалистом Лиги чемпионов нынешнего сезона. В гостях он обыграл испанский «Вильярреал» со счетом 3:2 и вышел в финал турнира. Английский клуб был победителем Лиги чемпионов шесть раз.