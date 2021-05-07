«Реал» собрался продавать Эдена Азара

Мадридский «Реал» рассматривает трансфер игрока команды и сборной Бельгии Эдена Азара. Об этом рассказала Marca.

Азара последние годы беспокоили получаемые на поле травмы, из-за которых он не всегда появлялся среди игроков. При этом он дорого стоил «королевскому клубу», который два года назад приобрел его у «Челси».

Издание отметило, что после поражения от бывшей команды на этапе полуфинала Азар шутил с бывшими игроками футбольного клуба, потому что решение о его продаже приняли еще до начала игры.

Азар за сезон 2020-2021 поучаствовал лишь в 18 матчах в составе «Реала» и трижды попал в ворота соперников, напомнил News.ru.