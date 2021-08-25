«Реал» решил выкупить самого дорогого футболиста мира

«Реал» захотел выкупить у «Пари Сен-Жермен» нападающего Килиана Мбаппе. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на Twitter-аккаунт инсайдера Фабрицио Романо.

За форварда клуб готов заплатить 160 миллионов евро (почти 14 миллиардов рублей). Эту информацию подтвердил ряд других источников, в частности Sky.

В грядущем сезоне спортсмен не планирует продолжать свою карьеру в ПСЖ. Его контракт с клубом закончится летом 2022 года, он отклонил от французов более трех предложений.

Как сообщий портал Transfermarkt, на данный момент МБаппе является самым дорогим футболистом в мире. За ПСЖ он начал выступать в 2017 году. В составе клуба он провел 107 матчей в чемпионате Франции, забил 91 мяч и отдал 33 голевых передачи.