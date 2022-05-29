«Реал» одержал победу над «Ливерпулем» в финале Лиги чемпионов

«Реал» победил «Ливерпуль» в финале Лиги чемпионов сезона-2021/22. Мадридский клуб в 14-й раз в своей истории завоевал трофей турнира.

Автором единственного гола стал нападающий испанского клуба Винисиус Жуниор. Мяч в ворота соперников он оформил на 59-й минуте встречи.

Финал Лиги чемпионов не обошелся без происшествий. Начало матча задержали на 37 минут. Причиной этому стали беспорядки, устроенные болельщиками перед стадионом, где проходила игра. Футбольные фанаты, у которых не было билета, прорвались на территорию стадиона через охрану. Любители футбола перелазили через забор и бежали прямиком на стадион. В социальных сетях очевидцы публиковали кадры произошедшего.

Чтобы остановить беспорядки парижским правоохранителям пришлось применить против болельщиков слезоточивый газ. Один из фанатов обратился в эфир BT Sport с сообщением, что из-за действий сотрудников полиции есть пострадавшие, в том числе и дети. Союз европейских футбольных ассоциаций в срочном порядке рассмотрит ситуацию с беспорядками вокруг финального матча Лиги чемпионов, уточнило РИА «Новости».