    18 декабря 2019, 20:56

    «Реал» и «Барселона» назвали стартовые составы в предстоящем матче

    Александр Кушак

    Главные соперники чемпионата Испании по футболу, «Реал» и «Барселона» объявили стартовые составы на предстоящий матч, сообщила «Газета.ru».

    За каталонцев сыграют: тер Штеген, Семеду, Пике, Лангле, Жорди Альба, Серхи Роберто, Бускетс, де Йонг, Месси, Гризманн, Суарес.

    За мадридскую команды на поле выйдут: Куртуа, Менди, Варан, Рамос, Карвахаль, Кроос, Каземиру, Иско, Вальверде, Бензема, Бэйл.

    Игра была перенесена с октября из-за политических протестов в столице Каталонии, которые ставили под угрозу безопасность «сливочных».