«Реал» и «Барселона» назвали стартовые составы в предстоящем матче

За каталонцев сыграют: тер Штеген, Семеду, Пике, Лангле, Жорди Альба, Серхи Роберто, Бускетс, де Йонг, Месси, Гризманн, Суарес.

За мадридскую команды на поле выйдут: Куртуа, Менди, Варан, Рамос, Карвахаль, Кроос, Каземиру, Иско, Вальверде, Бензема, Бэйл.

Игра была перенесена с октября из-за политических протестов в столице Каталонии, которые ставили под угрозу безопасность «сливочных».