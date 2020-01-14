    14 января 2020, 09:11

    Реакцию Нурмагомедова на победу Макгрегора показали в Сети

    Александра Ломейко

    Бой Конора Макгрегора с бразильцем Жозе Алду поразил российского бойца смешанного стиля (ММА) Хабиба Нурмагомедова. Спортсмен остро отреагировал на нокаут, который ирландец провел еще в 2015 году.

    Короткий ролик опубликовал в своем Twitter телеканал BT Sport, показав в минутном архивном видео эмоции Нурмагомедова.

    В кадре российский боец хватается за голову, потом слегка покачивает ей и выдыхает воздух сквозь зубы.

    Встреча Макгрегора с Алду была очень короткой. Ирландец нокаутировал соперника на 13-секунде.

    Против Нурмагомедова он вышел на октагон в октябре 2018 года. В четвертом раунде россиянин одержал победу над Макгрегором, после чего между его командой и ирландцем началась потасовка. Из-за конфликта Атлетическая комиссия штата Невада дисквалифицировала Хабиба Нурмагомедова. Ему запретили участие в боях на девять месяцев, а также обязали выплатить штраф в размере 500 тысяч долларов.

    Сейчас к встрече с россиянином готовится американский боец смешанного стиля (MMA) Тони Фергюсон.