Разработан законопроект, обязывающий спортивных врачей бороться с допингом | 360°

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Разработан законопроект, обязывающий спортивных врачей бороться с допингом

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Правительство внесло на рассмотрение Госдумы законопроект, который предлагает законодательно закрепить понятие «специалист по спортивной медицине». Спортивные врачи должны будут принимать участие в борьбе с допингом, написала «Парламентская газета».

Если новые нормы примут, спортивных медиков смогут наказывать за склонение спортсменов к употреблению допинга. Им будут грозить штрафы до 300 тысяч рублей и дисквалификация на срок до трех лет.

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«Уточнение понятия, безусловно, будет способствовать более эффективной борьбе с допингом», — считает член комитета Госдумы по физкультуре и спорту Рима Баталова

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