Хабиб Нурмагомедов не утверждал, что вернется в спорт и встретится с Конором Макгрегором за 100 миллионов. Он лишь отметил, что такой гонорар заставит задуматься любого человека. Однако даже если это произойдет, бой с ирландцем будет разовым событием.

Об этом «360» рассказал спортивный функционер, общественный деятель, президент промоутерской компании «Fight Nights Global» Камил Гаджиев. Он подчеркнул, что Хабиб не обещал вернуться в спорт и сразиться с Макгрегором за такую сумму.

«Он сказал, что 100 миллионов — это уже проблема. Другими словами, что человек автоматически попадает в какую-то дилемму, когда речь идет о таких деньгах. Он не сказал, что готов провести бой с Конором за 100 миллионов. Просто любого человека такой масштаб цифр заставит задуматься», — отметил Гаджиев.

Он отметил, что это высказывание российского спортсмена является каким-то сознательным или бессознательным посылом о том, сколько такой бой должен стоить.

По закону жанра, сейчас должны отреагировать Макгрегор и Уайт. Закончится ли это боем? Я сомневаюсь Камил Гаджиев

Однако даже если бой состоится, это не будет означать возвращение Хабиба в большой спорт.

«Я думаю, если бы и случилось, это была бы разовая история. Потому что некоторые поединки интересны, только если два определенных бойца выходят на ринг. Нет другого такого боя в ММА, другого такого масштабного боя по ожиданиям, как [бой] Хабиба и Конора. А Хабиб и кто-то еще, до или после, будет уже не так интересен», — пояснил собеседник.

Он отметил, что гонорар в 100 миллионов долларов вполне реален для UFС — Абсолютный бойцовский чемпионат потому и лидирует, что может удивлять.

«Для нас эта цифра звучит ошеломляюще. Но все возможно — любая сумма, которую когда-то называли бойцы, казалась сверхъестественной. Но прошло время, и оказалось, что возможно дать такие деньги бойцам и самим заработать. Это доказали большие боксерские бои, это доказали бои в ММА. Я считаю, что история имеет право на жизнь в плане денег», — заключил Гаджиев.