Спорт 15 марта 2023, 23:52 Разин покинет пост главного тренера череповецкой «Северстали»

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Андрей Разин покинет пост главного тренера череповецкого хоккейного клуба «Северсталь». Об этом сообщил «Спорт-Экспресс».

Должность наставника команды он занял в ноябре 2018 года. Теперь Разин будет возглавлять другой клуб.

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Под его началом «Северсталь» заняла седьмое место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ сезона-2022/23.

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До прихода в череповецкий клуб тренер работал в «Кристалле», «Ижстали», «Автомобилисте», «Югре» и «Адмирале», написала «Политика сегодня».