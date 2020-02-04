Растолстевший российский футболист пообещал похудеть или закончить карьеру

В своем заявлении футболист честно признался, что в ситуации, в которой он оказался виноват сам. Недостаточно тренировался и предпочитал тусить вместо того, чтобы выходить на поле вместе с командой. В итоге он играл в любительской лиге Тольятти, где весил в 30 лет 114 килограммов.

«В конце осени что-то щелкнуло: все играют-играют, а я чем хуже?», — рассказал футболист и решил заняться собой. Сначала он начал бегать. С большим весом это было тяжело, но постепенно он смог сбросить лишний жир и остановиться на весе в 93 килограмма.

По словам футболиста, проблемы с весом у него с детства. В 15 лет он уже весил 84 килограмма и при этом не следил за своим питанием.

Рыжов заявил, что готов доказать, что он еще может показать красивую и качественную игру. Для этого он активно сбрасывает вес, чтобы закрепить его на 90 килограммах

«Я больше толстым не хочу играть. Не хочу выходить на поле с пузом. Это же просто стыдоба», — заявил он.

Сейчас Рыжов выступает за «Арарат» контракт с армянским клубом он подписал летом 2019 года. Тренирует его Игорь Колыванов, под его руководством юношеская сборная России победила на Евро-2006.

«Он на меня возлагает большие надежды, и я на него — что в мои 30 лет он вернет меня в футбол. Может, получится выиграть чемпионат Армении или попасть еще в ФНЛ, а вдруг вообще удастся зацепиться за вторую восьмерку РПЛ — думаю, это мой теоретический максимум сейчас», — поделился футболист.

Дмитрий Рыжов пообещал, что если к весне не приведет себя в порядок, то на поле больше никогда не выйдет. Для того, чтобы сохранить себя для игры он заявил, что сможет достичь поставленных перед собой 90 килограммов.