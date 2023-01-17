Спорт 17 января 2023, 17:49 «Расстался хорошо с руководством, тренером и командой». Агент Ивана — об уходе вратаря из «Зенита»

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Агент экс-голкипера «Зенита» Ивана Куаресма Луис Фернандо Гарсия обсудил со «Спорт-Экспрессом» уход своего клиента из петербургского клуба.

По словам менеджера, футболисту очень понравилась Россия.

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«Он расстался хорошо с руководством, тренером и командой», — цитирует Гарсию RT.

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«Сине-бело-голубые» арендовали вратаря у «Коринтианса» в июле прошлого года. Футболист успел отыграть за «Зенит» четыре матча, в которых он пропустил пять голов.