Рассматривается несколько площадок для боя Нурмагомедова с Фергюсоном

Коронавирус уже давно добрался и до спортивной сферы. Под угрозой оказался бой Хабиба Нурмагомедова с американцем Тони Фергюсоном. Сейчас команда россиянина и UFC ищут альтернативные площадки для организации поединка.

В список альтернативных стран, где может пройти бой Нурмагомедова и Фергюсона, входит ряд государств, рассказал менеджер россиянина Ризван Магомедов в беседе с РБК.

«У нас сейчас четыре-пять стран в разработке, какие именно, пока не могу сказать. Мы следим за обстановкой, она каждый день меняется, и что-то сложно сейчас прогнозировать», — заявил Магомедов.

Бой Нурмагомедова и Фергюсона должен был пройти 18 апреля в Нью-Йорке. Однако из-за ситуации с распространением коронавируса мэр города Билл Де Блазио ввел режим чрезвычайной ситуации и запретил проводить массовые мероприятия.

Ранее отец российского бойца предположил, что встреча может пройти в ОАЭ.

На счету 31-летнего Нурмагомедова 28 побед в 28 боях ММА, у его соперника — 35-летнего Фергюсона, — 25 побед и три поражения.