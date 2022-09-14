Расследование дела о возможном допинге фигуристки Валиевой завершили | 360°

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Расследование дела о возможном допинге фигуристки Валиевой завершили

РУСАДА объявило о завершении расследования по делу фигуристки Валиевой о допинге

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Специалисты Российского антидопингового агентства (РУСАДА) завершили расследование по делу о подозрении фигуристки Камилы Валиевой в использовании допинга. Об этом в беседе с ТАСС заявила генеральный директор агентства Вероника Логинова.

Полученные результаты проходят необходимую обработку, после которой назначат слушания по делу спортсменки.

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«Расследование завершено. В настоящее время отдел по обработке результатов в соответствии с установленными правилами и процедурами готовит необходимые документы для организации слушаний», — заявила Логинова.

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Запрещенное к употреблению спортсменами вещество триметазидин обнаружили в допинг-пробе Камилы Валиевой в декабре прошлого года на соревнованиях в Санкт-Петербурге. Спортсменку отстранили от участия в Олимпийских играх, но она обжаловала это решение.

С апелляцией в Спортивный арбитражный суд (CAS) обратились Международный олимпийский комитет (МОК), Всемирное антидопинговое агентство (WADA) и Международный союз конькобежцев (ISU). Но их требование оставили без удовлетворения.

В опубликованном CAS решении говорилось, что триметазидин мог попасть в организм спортсменки через побочный загрязненный продукт. Об этом свидетельствовали низкая доля вещества и чистые анализы, которые Валиева сдавала после начала скандала. Родные спортсмены заявили, что препарат с триметазидином принимал ее дедушка, который возил фигуристку на тренировки.

Заявление не убедило WADA, которое потребовало проведения нового расследования Российским антидопинговым агентством.

Допинг

Фигурное катание

Камила Валиева

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