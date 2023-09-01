Спорт 01 сентября 2023, 09:58 «Рассказывал, что я его избиваю». Фигуристка Кагановская — о причине распада дуэта с Ангелополом Фигуристка Кагановская: Ангелопол требовал взять его на полное обеспечение РИА «Новости»

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Танцевальный дуэт фигуристов Василисы Кагановской и Валерия Ангелопола распался по инициативе последнего. Спортсменка заявила об этом в соцсетях, ее процитировал «Чемпионат».

Партнеры выступали вместе пять лет и победили в финале Гран-при России сезона 2022/2023 годов. Василиса Кагановская сказала, что вместе с тренером пыталась сохранить танцевальный дуэт, но не получилось. В июле Валерий Ангелопол предупредил, что по личным причинам решил уйти из дуэта. На следующий день он заявил, что недоволен тренировками и отношением партнерши.

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«Рассказывал, что я его избиваю, что плохо работаю, что ужасно к нему отношусь. <…> Три дня назад Валера принес на тренировку контракт и сообщил, что если я не подпишу его до 1 сентября, то он со мной кататься не будет. Контракт о том, что я должна взять его на полное обеспечение», — сказала она.

Тренер, по словам Василисы Кагановской, пытался уладить конфликт, предлагал разные решения, но партнер не пошел на уступки. Тогда дуэт прекратил свое существование.