Расширенный состав сборной России на отборочные матчи ЧМ-2022 станет известен 20 сентября

20 сентября назовут расширенный состав сборной России по футболу на октябрьские матчи отборочного турнира чемпионата мира 2022 года. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу Российского футбольного союза (РФС).

Национальная команда сыграет со сборной Словакии 8 октября — встреча пройдет на домашнем стадионе в Казани. При этом уже 11 сентября состоится матч со сборной Словении — в этот раз он будет гостевой.

Спустя шесть туров сборная России находится на втором месте в своей группе. Футболисты смогли набрать 13 очков, уступив сборной Хорватии по разнице забитых и пропущенных мячей. При этом на третьем месте расположилась команда Словакии с девятью очками. Далее оказались национальные сборные Словении (семь очков), Мальты (четыре очка) и Кипра (четыре очка).

Чемпионат мира пройдет в Катаре с 21 ноября по 18 декабря 2022 года. В финал сможет попасть только лучшая сборная группы. Команда, которая займет второе место, сможет сыграть в стыковых матчах.

Ранее главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин признался, что у него есть личный конфликт с форвардом «Зенита» Артемом Дзюбой. При этом он уточнил, что их личные отношения никак не повлияют на возможность Дзюбы выступать за сборную страны. Карпин подчеркнул, что футболист не участвовал в сентябрьских сборах только потому, что сам не был к ним готов.