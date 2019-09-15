Рассеченная бровь может стоить карьеры Тайсону Фьюри

Этот 12-раундовый поединок Фьюри выиграл. Так единогласно решили рефери. Но еще в третьем раунде Фьюри получил рассечение над правым глазом.

После боя боксер был госпитализирован. Не исключено, что ему понадобится пластическая операция: рассечение достаточно сильное. В ходе боя Фьюри постоянно приходилось вытирать кровь и тщательно защищать рану.

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«Его тяга к победе беспрецедентна, но он сделал тяжелую работу. Такая травма вполне может поставить крест на его карьере», — поделился опасениями Джон Фьюри.

Следующий бой Фьюри намечен на 22 февраля. Против него на ринг выйдет американец Деонтей Уайлдер. У 31-летнего Фьюри в списке 29 побед, одна ничья и ни единого поражения. Кстати, это именно он лишил чемпионского титула Владимира Кличко и грозил уделать Александра Усика одной левой.