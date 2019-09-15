  • Рассеченная бровь может стоить карьеры Тайсону Фьюри

    15 сентября 2019, 14:56

    Алексей Сахаров

    Отец Тайсона Фьюри заявил, что последняя полученная сыном травма может стоить ему карьеры. В воскресенье, 15 сентября в поединке против шведа Отто Валлина боксер получил серьезное рассечение правой брови, сообщил сайт The Sun.

    Этот 12-раундовый поединок Фьюри выиграл. Так единогласно решили рефери. Но еще в третьем раунде Фьюри получил рассечение над правым глазом.

    После боя боксер был госпитализирован. Не исключено, что ему понадобится пластическая операция: рассечение достаточно сильное. В ходе боя Фьюри постоянно приходилось вытирать кровь и тщательно защищать рану.

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    «Его тяга к победе беспрецедентна, но он сделал тяжелую работу. Такая травма вполне может поставить крест на его карьере», — поделился опасениями Джон Фьюри.

    Следующий бой Фьюри намечен на 22 февраля. Против него на ринг выйдет американец Деонтей Уайлдер. У 31-летнего Фьюри в списке 29 побед, одна ничья и ни единого поражения. Кстати, это именно он лишил чемпионского титула Владимира Кличко и грозил уделать Александра Усика одной левой.