«От нашей сборной неизвестно, что ждать. Но мы рассчитываем на позитив», — признался Угаров.

Он напомнил о хорошей и достойной игре, которую продемонстрировали россияне на прошедшем мундиале. По его мнению, выступление сборной на предстоящем Евро будет зависеть от состояния и настроя футболистов.