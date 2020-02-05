«Рассчитываем на позитив». Денис Угаров — о шансах сборной РФ на Евро-2020
Бывший футболист питерского «Зенита» Денис Угаров обсудил с «ПолитЭкспертом» шансы национальной сборной на предстоящем чемпионате Европы по футболу, который пройдет в этом году.
«От нашей сборной неизвестно, что ждать. Но мы рассчитываем на позитив», — признался Угаров.
Он напомнил о хорошей и достойной игре, которую продемонстрировали россияне на прошедшем мундиале. По его мнению, выступление сборной на предстоящем Евро будет зависеть от состояния и настроя футболистов.