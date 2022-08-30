Расписание матчей «Зенита» в текущем сезоне вызвало у Семака недовольство

Наставник петербургского «Зенита» Сергей Семак выразил недовольство расписанием матчей своих подопечных в нынешнем сезоне Российской премьер-лиги. Об этом сообщил RT.

«Мы пытались передвинуть игру с „Оренбургом“, чтобы ребята лучше восстановились. Мы не смогли это сделать, и я этого не понимаю, потому что наши условия отличаются от соперников», — цитирует Семака РИА ФАН.

Завтра состоится матч «сине-бело-голубых» с воронежским «Факелом», а в воскресение они сыграют с московским «Спартаком».