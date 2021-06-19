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    19 июня 2021, 01:55

    Расписание матчей под эгидой UEFA в Белоруссии в 2021 году не изменится

    Александра Ломейко

    В 2021 году матчи под эгидой Союза европейских футбольных ассоциаций (UEFA) в Белоруссии пройдут по утвержденному расписанию. Речь идет об играх с участием национальных команд и клубов, сообщило РИА «Новости».

    В республике не состоятся, уточнили в UEFA, Лига чемпионов по футзалу, финальная часть чемпионата Европы среди женских команд (до 19 лет) и конгресс UЕFА в 2021.

    «Грядущие матчи UЕFА с участием национальных команд и клубов пройдут в Белоруссии по расписанию», — подчеркнули в союзе.

    Ранее Фонд спортивной солидарности Белоруссии сообщил, что спортивная организация отстранила республику от проведения всех матчей под своей эгидой.

    Причины такого решение озвучены не были, но СМИ связали дисквалификацию Белоруссии с задержанием одного из основателей Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича после экстренной посадки рейса авиакомпании Ryanair в Минске.

    На недавней пресс-конференции Протасевич подчеркнул, что не заключал сделок со следствием, а к сотрудничеству правоохранительные органы не принуждали.