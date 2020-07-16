Раскрыты фамилии спортсменов в будущем матче Российской премьер-лиги (РПЛ) между московским «Локомотивом» и столичным ЦСКА.

Так, за железнодорожников будут выступать: Владислав Игнатьев, Алвим Гилерме, Мацей Рыбус, Серкейра Мурило, Ведран Чорлука, Дмитрий Баринов, Алексей Миранчук, Станислав Магкеев, Гжегож Крыховяк, Навал Да Кошта, Жоау Мариу, Эдер.

На скамейке запасных: Коченков, Живоглядов, Медведев, Кверквелия, Черный, Идову, Жемалетдинов, Антон Миранчук, Рыбчинский, Куликов, Фарфан, Сулейманов.

В ЦСКА на поле выйдут: Игорь Акинфеев, Георгий Щенников, Марио Фернандес, Игорь Дивеев, Хердур Магнуссон, Кирилл Набабкин, Алан Дзагоев, Иван Обляков, Константин Марадишвили, Никола Влашич, Федор Чалов.

Запасные: Помазун, Васин, Тороп, Карпов, Котин, Гогуа, Елеев, Кучаев, Бистрович, Тикнизян, Бийол, Шкурин.

Встреча 29-го тура РПЛ пройдет на стадионе «РЖД Арена» в Москве. Матч начнется в 20:30 по Москве.

Ранее футбольный клуб «Оренбург» проиграл «Зениту» со счетом 1:4. Таким образом он потерял шансы сохранить место в Российской премьер-лиге.