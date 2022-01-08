Раскрыта сумма заработка Макгрегора в минуту

Боец UFC Конор Макгрегор зарабатывает более восьми миллионов долларов минуту. Такую сумму спортсмену удалось получить всего за три минуты в октагоне, сообщил Sporf.

Согласно результатам исследования, в 2021 году ирландцу удалось заработать 22 миллиона долларов за три минуты, проведенные в октагоне. За одну минуту заработок бойца смешанного стиля MMA составил 8,69 миллиона долларов. Это значит, что для получения миллиона Макгрегору понадобилась всего семь секунд.

Всего в прошедшем году ирландский боец провел две встречи в рамках Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Он дважды выступал против американца Дастина Порье. Выиграть Макгрегору так и не удалось.

Вторым после ирландца по заработку оказался мексиканский боксер Сауль Альварес. В минуту спортсмен смог заработать 444 тысячи долларов. Замкнул тройку лидеров игрок в американский футбол Дак Прескотт. Его минутный заработок составил 325 тысяч долларов.

Ранее тренер Макгрегора Джон Кавана заявил, что боец может вернуться в октагон в начале лета.