Расистские выкрики украинцев довели до слез футболиста «Шахтера»
Донецкая футбольная команда «Шахтер» победила на поле «Динамо» из Киева со счетом 1:0. Болельщики проигравшего ФК не смогли простить этого одному из игроков команды противника. Об этом сообщил портал Sport24.
С самого начала матча болельщики киевской команды свистели и ухали в адрес бразильца Тайсона, который вышел на поле в качестве полузащитника «Шахтера». На 74-й минуте нервы у того не выдержали. Хавбек сильно ударил по мячу, направив его в сторону трибуны фанатов «Динамо», показал средний палец своим недоброжелателям.
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Киевские футболисты попытались утихомирить своих болельщиков, но не смогли. Главный судья матче Николай Балакин принял решение остановить игру. Он отправил обе команды в раздевалки на три минуты. Когда футболисты вернулись на поле, Тайсону вручили красную карточку за неспортивное поведение.
Удаленный с поля игрок не смог сдержать слез обиды.