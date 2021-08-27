Губерниев с сарказмом предложил расформировать «Спартак»

Журналист Дмитрий Губерниев жестко прокомментировал поражение команды «Спартак» в матче Российской премьер-лиги против «Сочи». Он написал в своем Telegram-канале, что, может быть, стоит вообще распустить московский футбольный клуб.

«А может, расформировать ФК „Спартак“ Москва? „Промкооперацию“ вернуть, „Дукат“ или по-иному назвать команду? ФК „Дырка от Бублика“? Эх, „Спартак“», — написал Губерниев.

Матч между «Спартаком» и «Сочи» завершился со счетом 1:2 в пользу последних. Первый гол в игре забил спартаковец Роман Зобнин, но для команды он оказался единственным. Уже через шесть минут в ворота москвичей прилетел первый мяч от Максима Барсова. Победный для «Сочи» гол позже забил Артур Юсупов.

Сейчас «Спартак» занимает восьмую строчку в турнирной таблице чемпионата России. Возглавляют рейтинг сочинцы. Следующий матч красно-белые проведут против «Химок». Игра состоится 12 сентября.

Россия опустилась на десятое место в таблице коэффициентов УЕФА. На девятой строчке, которую ранее занимала наша страна, теперь оказалась Австрия.