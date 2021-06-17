Рамос поблагодарил президента «Реала» за исполнившуюся мечту

Испанский футболист Серхио Рамос поблагодарил президента футбольного клуба «Реал» Флорентино Переса на прощальной пресс-конференции. Об этом написала «Газета.ru».

«Флорентино привел меня в этот клуб, он сделал так, чтобы я пережил эту мечту. Никогда этого не забуду и не буду делать никаких заявлений против Переса. Я люблю нашего президента», — заявил Рамос.

Прощание с ФК прошло отлично, ведь на церемонии игрок получил поддержку от клуба, президента и своей семьи, заявил футболист.

Рамос не знает, как он попрощался бы с легендой клуба, если бы работал президентом «Реала». Спортсмену трудно представить, о чем в момент прощальный церемонии думал Перес.

«Я ведь не в курсе, о чем он беспокоился, что думал о будущем команды», — заявил Рамос.

Защитник Серхио Рамос покинет мадридский «Реал» из-за окончания контракта. Договор футболиста и ФК истекает 30 июня 2021 года. В последние годы спортсмен был капитаном клуба.