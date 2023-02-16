16 февраля 2023, 18:49
Рамона Менезеса назначили исполняющим обязанности главного тренера сборной Бразилии по футболу
Бывший тренер молодежной сборной Бразилии Рамон Менезес занял новый пост. Его назначили исполняющим обязанности главного тренера национальной команды. Об этом сообщило РИА ФАН со ссылкой на официальный сайт пресс-службы Бразильской конфедерации футбола (CBF).
Менезес сменил на посту Тите. Первая игра сборной под руководством нового тренера состоится 25 марта. В этом матче команда сразится со сборной Марокко.
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Ранее молодежная сборная под руководством Менезес победила в континентальном первенстве.
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