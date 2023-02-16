Спорт 16 февраля 2023, 18:49 Рамона Менезеса назначили исполняющим обязанности главного тренера сборной Бразилии по футболу

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Бывший тренер молодежной сборной Бразилии Рамон Менезес занял новый пост. Его назначили исполняющим обязанности главного тренера национальной команды. Об этом сообщило РИА ФАН со ссылкой на официальный сайт пресс-службы Бразильской конфедерации футбола (CBF).

Менезес сменил на посту Тите. Первая игра сборной под руководством нового тренера состоится 25 марта. В этом матче команда сразится со сборной Марокко.

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Ранее молодежная сборная под руководством Менезес победила в континентальном первенстве.

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